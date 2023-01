Al CES 2023, EcoFlow presenterà per la prima volta al pubblico tre dei suoi dispositivi intelligenti più recenti e all’avanguardia. Questi dispositivi permetteranno all’azienda di offrire ai consumatori ancora più alternative nel campo delle energie rinnovabili e dell’alimentazione portatile.

Tra questi prodotti, i premiati al CES 2023 sono il tosaerba robotico Blade, il piccolo frigorifero Glacier con fabbricatore di ghiaccio incorporato e il condizionatore portatile Wave 2. EcoFlow Blade è il primo tagliaerba robotizzato autosufficiente disponibile sul mercato. Riduce la quantità di tempo e di manodopera necessaria per la manutenzione del prato e il costo è di gran lunga inferiore a quello di un servizio professionale di cura del prato.

EcoFlow sarà uno dei prodotti più richiesti

Il condizionatore portatile Wave 2, invece, è il modello successivo al Wave originale. Il modello attuale è in grado di riscaldare e raffreddare l’aria, migliorando in modo significativo la qualità della vita sia negli spazi aperti che negli angoli appartati. L’EcoFlow Glacier è il primo frigorifero portatile a integrare un fabbricatore di ghiaccio, che garantisce la massima freschezza degli alimenti deperibili e la comodità di avere sempre a disposizione del ghiaccio.

“I nostri nuovi dispositivi elettronici all’avanguardia e l’innovativo sistema di backup delle batterie domestiche saranno presentati in anteprima mondiale al CES 2023. Una pandemia che ha sconvolto le nostre vite, l’aumento dei costi dell’elettricità e gli eventi meteorologici catastrofici hanno portato a una situazione energetica sempre più instabile negli ultimi anni. EcoFlow rende l’accesso all’elettricità più semplice che mai, con l’obiettivo di aiutare le persone a sfruttare al meglio il loro tempo e il loro denaro, aumentando il livello di comfort a casa, all’aria aperta e in viaggio”. Brian Essenmacher, Vicepresidente del Business Development di EcoFlow, lo ha descritto in questo modo.