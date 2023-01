amazon-previsti-oltre-18-mila-licenziamenti-secondo-le-parole-del-ceo

Le prime notizie di potenziali tagli di posti di lavoro in Amazon sono emerse sulla stampa nel novembre dell’anno precedente, con stime che oscillavano tra le diecimila e le ventimila unità. Queste previsioni, tuttavia, si sono rivelate un po’ troppo ottimistiche.

Secondo una dichiarazione dell’amministratore delegato Andy Jassy, si prevede che nelle prossime ore saranno licenziati più di 18.000 dipendenti. La maggior parte di questi dipendenti lavora nelle divisioni Stores e PXT (People, Experience, and Technology) di Amazon.

Amazon, il CEO ha rilasciato una dichiarazione

Secondo Jassy, l’attuale contesto economico, unito alla velocità con cui hanno aumentato la loro forza lavoro negli ultimi anni, ha portato a una valutazione più difficile del previsto della situazione finanziaria dell’azienda quest’anno. “A novembre abbiamo comunicato che avremmo tagliato un certo numero di posizioni nel settore Devices & Books e abbiamo anche esteso un’offerta di riduzione volontaria a un gruppo limitato di dipendenti della divisione People, Experience, and Technology (PXT). Entrambi gli eventi si sono svolti a novembre. Tuttavia, ho sottolineato che siamo ancora lontani dall’aver finito e che continueremo a fare progressi fino all’inizio del 2023″. Successivamente, l’amministratore delegato ha informato il personale che, dopo una revisione interna, è stata presa la difficile decisione di porre fine all’impiego di oltre 18.000 persone.

È fondamentale sottolineare che Amazon non è l’unica azienda che ha licenziato dipendenti; ad esempio, Meta ha lasciato andare 11.000 persone e altre aziende IT che sono rimaste indietro hanno fatto la stessa cosa. Twitter, ora di proprietà di Elon Musk, è un’altra società che ultimamente ha fatto notizia per il gran numero di licenziamenti.