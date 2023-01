Unieuro racchiude all’interno dell’ultimo volantino alcune delle migliori offerte in circolazione, i prezzi sono bassi e convenienti, mentre gli utenti si ritrovano a poter approfittare di ottime riduzioni, non solo in negozio, ma anche online sul sito ufficiale.

Se volete essere sicuri di godere dei migliori sconti in circolazione, non dovete fare altro che aprire l’e-commerce ufficiale dell’azienda, e ricevere le offerte sul vostro laptop o smartphone, i prezzi sono esattamente gli stessi, oltretutto la consegna presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita.

Unieuro, le offerte vi lasceranno di stucco

Per Gennaio Unieuro ha indubbiamente deciso di alzare il tiro con il Fuoritutto, una campagna promozionale davvero ricchissima di occasioni molto speciali, capitanate, già in prima pagina dalla presenza del bellissimo Apple iPhone 13, che può essere indubbiamente acquistato a soli 799 euro. Gli utenti che vogliono puntare più in alto, possono mettere le mani su iPhone 14 Plus a 1099 euro, oppure scendere verso iPhone 11 a soli 549 euro.

Non mancano ovviamente anche tanti dispositivi Android, tra cui troviamo Galaxy S22 a 799 euro, oppure Redmi Note 10 Pro, Galaxy A13, Redmi 10, Redmi 9C, Redmi Note 11 Pro, Oppo A77, Galaxy A33 5G ed altri ancora, tutti proposti ad un prezzo che non supera i 400 euro.

Volendo cercare di risparmiare ancora di più, la scelta potrebbe ricadere su Realme 10, Realme C30, TCL 403 e vari esemplari di casa Motorola, in questo caso i prezzi non superano i 249 euro, dimostrando ancora una volta l’eccellente rapporto qualità/prezzo nella maggior parte delle occasioni.