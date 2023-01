Spendere poco sull’acquisto della tecnologia è possibile grazie a Lidl, le nuove offerte in circolazione sono davvero uniche nel loro genere, nonché comunque impreziosite dalla presenza di una qualità che va ben oltre le più rosee aspettative.

Il risparmio raggiunge livelli quasi mai visti prima da Lidl, grazie ad un volantino che vuole sicuramente far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, riuscendo nel contempo a staccarsi da quanto siamo solitamente abituati a vedere in Italia, almeno presso i rivenditori specializzati.

I prezzi sono quasi gratis su Amazon, scoprite le migliori offerte iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Lidl, nuovi sconti ed offerte per tutti

Tantissimi sono i prodotti in promozione in questi giorni da Lidl, il risparmio per gli utenti ha raggiunto indubbiamente livelli inediti ed esclusivi, anche se comunque, a partire dal 2 gennaio, i modelli in offerta siano più che altro legati alla cucina, ambiente della casa molto apprezzato ed utilizzato da noi italiani.

I prezzi partono da un minimo di 9 euro, necessari per l’acquisto del tritatutto elettrico, salendo poi a 19 euro per il bollitore elettrico, senza comunque dimenticarsi della piastra a induzione in vendita a 44 euro, oppure il frullatore ad immersione, il cui prezzo si aggira comunque attorno ai 24,99 euro.

L’unico dispositivo che presenta un prezzo decisamente più elevato è la friggitrice ad aria, fiore all’occhiello del catalogo Lidl, e prodotto essenziale nel corso del 2022, viene proposta nel medesimo periodo a soli 79 euro, una cifra di tutto rispetto da non mancare assolutamente. Gli sconti, come anticipato, sono da considerarsi attivi solo in negozio.