Giusto l’altro giorno abbiamo visto uno dei nuovi medi di gamma a marchio Poco passare dal portale di benchmark Geekbench e ora è stato finalmente presentato in veste ufficiale, inizialmente per il solo mercato indiano. Stiamo parlando del nuovo Poco C50, nuovo device con a bordo Android Go.

Xiaomi annuncia ufficialmente Poco C50, nuovo device con Android Go

Poco C50 è il nuovo smartphone presentato in queste ore dal produttore cinese Xiaomi. Come già accennato, una delle sue peculiarità è la presenza della versione del software Android 12 Go. Quest’ultima è una versione più leggera del software di Big G ed è in grado di far funzionare al meglio lo smartphone anche con specifiche tecniche non al top

.

Oltre a questo, troviamo come processore il soc MediaTek Helio A22 con in accoppiata tagli di memoria pari a 2 e 3 GB di RAM e 32 o 64 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. L’autonomia dello smartphone può comunque contare sulla presenza di una batteria molto capiente da 5000 mAh. La ricarica però è di soli 10W.

Dal punto di vista estetico troviamo infine un display con un notch a goccia centrale, mentre sul posteriore sono presenti due fotocamere, di cui un sensore macro e un sensore principale da 8 MP. La backcover è poi disponibile in due colorazioni, Blue e Green, con una rifinitura in simil pelle.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone entry-level del sub brand di Xiaomi, Poco C50, è al momento disponibile all’acquisto in India ad un prezzo al cambio di circa 74 euro.