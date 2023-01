Dopo il recente annuncio del piano DAZN Start, ecco che la piattaforma di streaming più importante in Italia dal punto di vista sportivo ha annunciato nuovi abbonamenti. A quanto pare, però, ci sono sorprese non positive sia per i nuovi clienti e sia per coloro che hanno disdetto la sottoscrizione. Tuttavia, quest’ultime non riguarderanno coloro che hanno messo momentaneamente in pausa il loro abbonamento a DAZN.

DAZN, ecco le novità riguardanti i vari abbonamenti

DAZN Standard rimarrà attivo ad un costo di 29,99 euro al mese e consentirà agli utenti di accedere a tutta l’offerta DAZN con due visioni contemporanee (sempre a patto che siano collegate alla stessa rete internet). A questo si va ad aggiungere la possibilità di registrare fino a sei dispositivi. Questo prezzo rimane bloccato solo se c’è una permanenza minima di 12 mesi sulla piattaforma, andando ad abilitare il pagamento mensile con 12 rate. Se invece si ha intenzione di disdire in qualsiasi momento, il prezzo passa a 39,99 euro al mese.

Per quanto riguarda DAZN Plus, invece, permane la visione su due dispositivi in contemporanea anche su due reti differenti. In più, consente di registrare fino a sette dispositivi; l’offerta costa 44,99 euro al mese. Anche in tal caso, se si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, il costo mensile passerà a 54,99 euro al mese.

Infine, c’è il piano DAZN Start che è per tutti quelli che non ripongono interesse nell’offerta calcistica. La suddetta assicura due visioni in contemporanea sotto lo stesso IP e consente di registrare fino a quattro device. Il costo in questo caso è di 12,99 euro al mese.

DAZN ha spiegato il tutto direttamente sul proprio sito web, “se hai messo in pausa il tuo piano DAZN, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo piano non subisce variazioni. Se hai un piano DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo non subisce variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un piano DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo non subisce variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese“.