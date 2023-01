Spusu è un operatore telefonico virtuale che si poggia su rete WindTre e anch’esso propone diverse offerte di rete mobile piuttosto convenienti. Una di queste è l’offerta mobile denominata Spusu 50 e ora l’operatore virtuale ha deciso di prorogarne la disponibilità.

Spusu 50, prorogata la disponibilità dell’offerta di Spusu

L’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di prorogare la disponibilità dell’offerta Spusu 50 ancora per un mese. Gli utenti interessati avranno quindi tempo fino a fine gennaio 2023 per attivarla. Si tratta di un’offerta low cost, dato che il costo per il rinnovo mensile è di soli 5,98 euro.

Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese 50 GB di traffico dati, 2000 minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Oltre a questa, rimangono comunque disponibili altre offerte di Spusu. Come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb, ricordiamo che i 2000 minuti di chiamate sono validi anche verso alcuni paesi esteri, tra cui Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Tra queste, ricordiamo ad esempio le offerte Spusu 1 e Spusu 10. La prima include ogni mese 1 GB di traffico dati, 100 minuti di chiamate e 100 SMS verso tutti i numeri ad un costo mensile di soli 3,99 euro. La seconda, invece, include ogni mese 10 GB di traffico dati, 1000 minuti di chiamate e 200 SMS verso tutti ad un costo di 4,98 euro al mese. Ricordiamo anche l’offerta mobile Spusu 100, che include 100 GB di traffico dati, 2000 minuti e 500 SMS verso tutti i numeri ad un costo però di 9,99 euro al mese.