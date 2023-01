CoopVoce, offerte da 200GB solo per oggi con il regalo del 2023

CoopVoce è uno dei provider più attivi in quest’ultimo periodo, soprattutto grazie alle sue offerte e ad una grandissima promozione che le riguarda fino al prossimo 9 gennaio.

Ricordiamo che sono tanti i vantaggi per chiunque dovesse riuscire a passare a questo gestore virtuale, dal momento che non ci sono solo minuti, messaggi e giga per il web, ma anche alcune agevolazioni. Ricordiamo che infatti gli utenti di CoopVoce avranno lo stesso prezzo per sempre, come del resto è sempre stato, oltre alla ricarica automatica semplicemente facendo la spesa presso i punti convenzionati. Inoltre non ci sono vincoli ma soprattutto dei costi extra da sostenere, senza brutte sorprese che potrebbero quindi pararsi davanti ai vostri occhi una volta sottoscritta la promo.

CoopVoce: le promo EVO aumentano i contenuti

La prima offerta disponibile che comprende la connessione ad Internet è sicuramente quella da 6,90 € al mese. Al suo interno potete trovare i minuti senza limiti per chiamare chiunque volete ogni giorno, 1000 messaggi da inviare a tutti i numeri e infine 30 giga che però diventano 60 sottoscrivendo l’offerta entro il 9 gennaio.

L’altra offerta che sicuramente non può sfuggire, soprattutto per quanto è conveniente oltre che per quello che offre, è la cosiddetta EVO 100. Al suo interno gli utenti possono trovare davvero qualsiasi cosa, visto che anche qui ci sono minuti senza limiti per le telefonate verso chiunque, 1000 messaggi verso chiunque ma soprattutto 100 giga che diventano 200 sottoscrivendo l’offerta entro il prossimo 9 gennaio. Il prezzo mensile corrisponde a 8,90 € al mese. Ricordiamo che le promozioni di questo gestore non sono subordinate ad improvvisa rimodulazioni, per cui potete stare tranquilli.