CoopVoce è pazza con le EVO, in regalo 100GB solo per oggi

Rispetto al passato le cose sembrano essere cambiate con tantissimi provider che sono riusciti in un modo o nell’altro a dare tutto il loro contributo ai clienti che vogliono risparmiare. Non c’è più tanta differenza come in passato, quando solo due o tre gestori dominavano senza problemi.

Esistono infatti tante aziende alternative, come quelle rappresentate dai gestori virtuali. Tra questi si distingue soprattutto il nome di CoopVoce, azienda che permette oggi di avere il meglio con una spesa minima. In basso ci sono tutte le informazioni che dovete cogliere visto che la promozione è interessante.

CoopVoce: con le promo da 30 e 100 giga c’è un regalo clamoroso ma ancora per poco

CoopVoce consentirà questa volta di avere molto di più del solito grazie ad una promozione eccezionale che interessa le due offerte mobili che hanno dalla loro parte anche la navigazione ad Internet. All’interno della gamma EVO di CoopVoce ci sono la EVO 30 e la EVO 100, due offerte che lasciano già capire quali sono i loro contenuti. La prima consente di avere 30 giga, mentre la seconda 100 giga per navigare sul web. I prezzi sono rispettivamente di 6,90 € al mese e di 8,90 € al mese, con un regalo che potrebbe appassionare molti più utenti del solito.

Fino al 9 gennaio chiunque dovesse sottoscrivere queste due offerte potrà avere i giga raddoppiati per sempre. La prima delle due offerte arriverà quindi a 60 giga sempre allo stesso prezzo, così come la seconda che toccherà i 200 giga. Ricordiamo che entrambe le offerte dispongono puoi anche di minuti ed SMS verso qualsiasi tipo di gestore.