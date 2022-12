Iliad arriva in quest’ultimo giorno del 2022 in veste di operatore più popolare del recente passato. Il provider francese, che può contare oramai, su una platea di utenti molto ampia, garantisce non soltanto le migliori promozioni legate alla telefonia mobile, ma anche una serie di importanti tariffe per la telefonia fissa e per la Fibra ottica.

Iliad, offerte per la Fibra in vista del 2023

In perfetto stile Iliad, anche le promozioni che interessano il campo della telefonia fissa sono caratterizzate dalla massima convenienza in termini di consumo, ma soprattutto in termini economici. Il provider francese, infatti, assicura agli utenti questo servizio con i costi più bassi del mercato.

Anche a Capodanno la migliore occasione per coloro che scelgono di passare ad Iliad ed alla sua Fibra ottica è certamente la Iliad Box. I clienti che decidono di attivare questa promozione si troveranno a pagare 15,99 euro ogni trenta giorni ed avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, sia in Italia che all’estero, con connessione internet illimitata sino a 4 Gbps con le velocità della Fibra ottica.

Il prezzo di 15,99 euro è però un costo promozionale, dedicato soltanto agli utenti di Iliad che hanno anche una tariffa per la telefonia mobile attiva. In caso di mancata ricaricabile associata, il prezzo per la Fibra ottica sale a 23,99 euro ogni trenta giorni.

In queste due circostanze però gli utenti dovranno impegnarsi a pagare un costo di attivazione standard, il cui valore è di 39,99 euro. La spesa è da intendersi una tantum. Il costo univoco per entrambe le versioni tariffarie della Iliad Box va sostenuto in sede di attivazione.