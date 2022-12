CoopVoce è incredibile, le EVO arrivano a 200GB con il regalo di natale

I gestori virtuali sono riusciti a mettere in netta difficoltà le grandi aziende, quelle che un tempo riuscivano a fare corsa a sé semplicemente proponendo delle offerte di alto livello che basassero tutto sulla qualità. Non c’erano infatti troppe preoccupazioni per quanto riguarda se il prezzo di vendita, dal momento che si trattava di pochi gestori e tutti più o meno con gli stessi costi per ogni offerta mobile.

Adesso invece è tutto diverso vista la crescita esponenziale dei provider virtuali e proprio a tal proposito anche i gestori più blasonati e navigati nel settore hanno deciso di adeguarsi con delle offerte più convenienti e con tanti contenuti disponibili. Il valore indicativo di un’offerta mobile per il quale il pubblico si accontenterebbe sarebbe di circa 10 € al mese, ma si sa che diversi gestori riescono a fare anche di meglio. Proprio i gestori virtuali sono riusciti in questa grande impresa, ovvero abbassare i costi del mercato della telefonia. Tra tutti ci riesce alla grande un gestore che tutti conoscono con il nome di CoopVoce.

CoopVoce: le sue promo comprendono un regalo in giga, chi le sceglie entro il 9 gennaio ha un raddoppio

CoopVoce sta lavorando molto bene e a dimostrarlo è il folto seguito che il provider è riuscito a guadagnarsi. Con pochi euro sono ancora disponibili le solite offerte, quelle che prendono il nome di EVO.

La EVO 30 e la EVO 100 inoltre offrono un grande vantaggio a chi lo sottoscrive entro il 9 gennaio. I giga saranno raddoppiati. La prima avrà quindi 60 giga e la seconda 200 giga. I prezzi restano di 6,90 € al mese e 8,90 € al mese.