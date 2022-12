MediaWorld fa un regalo veramente speciale a tutti gli utenti, la nuovissima campagna promozionale è perfettamente in grado di far risparmiare al massimo tutti i consumatori, mettendo sul piatto alcune delle più interessanti offerte del periodo, oltre a comunque un carnet di sconti quasi unico nel proprio genere.

Tutti i singoli prezzi di vendita sono da considerarsi disponibili in esclusiva assoluta nei negozi fisici e sull’e-commerce aziendale, dove sarà inoltre possibile trovare la solita consegna a domicilio, la quale spesso è inclusa nel prezzo mostrato a schermo, ma allo stesso tempo potrebbe essere richiesto un versamento accessorio.

Mediaworld, le offerte sono da pazzi

MediaWorld aiuta moltissimi utenti a raggiungere un livello di risparmio davvero incredibile, proprio in questi giorni di festa l’azienda ha deciso di lanciare prezzi bassi e convenienti anche sui top di gamma, quali possono essere ad esempio Xiaomi 12 Pro, disponibile a 1079 euro, oppure la variante della serie T, quale è Xiaomi 12T Pro a 764 euro, per finire ovviamente sui migliori e più desiderati: Galaxy S22 Ultra 5G, proposto al prezzo di 1023 euro, ed anche il rivale di sempre, iPhone 14, il cui prezzo è sceso a 946 euro.

Questi naturalmente sono alcuni esempi, perché non mancano il Galaxy S22, il cui prezzo è di 659 euro, oppure anche Realme GT2 Pro, disponibile a 637 euro, ma anche Oppo Reno8 a 569 euro e Realme GT Neo 3 a 559 euro. Una serie di offerte davvero da non perdere che potete trovare online sul sito o in negozio.