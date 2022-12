Whatsapp, la nuova truffa che coinvolge Amazon sta facendo una strage

Cosa succede se i truffatori decidono di colpire dei colossi come Whatsapp ed Amazon in una sola battuta? Sicuramente nulla di buono, soprattutto se i malviventi sfruttano la settimana del Black Friday per fare ciò. In quel lasso di tempo la lucidità svanisce a causa dell’irrefrenabile voglia di fare affari e così si finisce per fare la follia più grave di sempre: cadere nelle mani dei criminali.

Whatsapp: la truffa più potente del Black Friday

Durante il Black Friday molte persone hanno ricevuto su WhatsApp dei messaggi inusuali in cui si parlava di buoni Amazon disponibili su una vasta scelta di prodotti. Ovviamente qui cascava l’asino, perché per ottenerli bisognava prima inserire i propri dati personali sul sito dell’emittente degli sconti. Una volta ricevuti tutti i dati, il gioco era fatto. Ovviamente questa frode ha avuto un gran successo durante la settimana delle promo, arrivando alla stessa app presa di mira. WhatsApp ha così individuato e bloccato i numeri di telefono con cui il criminale inviava i messaggi, nonché dei bot che in automatico contavano le vittime. Per stavolta l’hacker è stato smascerato, ma nessuno nega che ce ne siano molti altri in giro per il web.

Ora ci chiediamo: c’è un modo efficace per evitare di finire nelle grinfie dei truffatori? Certo che sì. Innanzitutto non fidatevi mai di chi vi invia dei messaggi promozionali, o non, sulla chat di WhatsApp o in chat di altri social. Stessa cosa vale se vi chiedono di cedere i vostri dati personali: NON DATE ASCOLTO AGLI HACKER O NE RIMARRETE SCOTTATI!