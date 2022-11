Android: offerta Black Friday sul Play Store con titoli a pagamento gratis, sono 11

Sugli smartphone Android è possibile scaricare i contenuti ogni giorno liberamente dal Play Store. Il market più famoso al mondo nel genere mobile risulta una miniera d’oro per coloro che vogliono avere giochi e applicazioni di livello. Proprio oggi c’è una grande soluzione, quella che permette agli utenti di scaricare gratuitamente tanti titoli a pagamento in maniera gratuita. Il robottino verde dunque fornisce questa giornata di saldi.

Ricordiamo inoltre che le migliori offerte in questi giorni sono presenti anche su Amazon. Il colosso lancia molti prezzi minimi storici durante la giornata, ma fate attenzione a non perderli. Per riuscire a beccare tutto in tempo, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare e raggiungere altri 67.000 utenti.

Android: sono arrivate nuove offerte all’interno del Play Store di Google, ecco i migliori titoli a pagamento da scaricare gratis

I titoli che trovate proprio qui sotto risultano molto probabilmente i più allettanti di giornata, soprattutto perché sono di solito a pagamento. Sul Play Store però proprio oggi potete scaricarli direttamente gratis, fornendovi un’opportunità impressionante. Potrete provare infatti dei giochi o delle applicazioni a pagamento capendo che effettivamente c’è tanta differenza con i contenuti gratuiti. Per procedere al download basta cliccare sui link che trovate in basso.