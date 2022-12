Esiste un metodo più sicuro rispetto all’utilizzo di una password per salvaguardare i nostri dati su Internet e Google Chrome renderà presto facile l’utilizzo di questo metodo con facilità. Le nostre informazioni sono continuamente a rischio di essere ottenute illegalmente da terze parti. Non sempre è possibile evitare di essere vittima di attività illecite svolte da pirati virtuali semplicemente scegliendo password con un elevato grado di sicurezza o cambiandole spesso, anche se è consigliato farlo.

Per fortuna, sono emerse nuove tecnologie per soddisfare questi requisiti di sicurezza con nuovi processi che sono stati sviluppati specificamente con l’intenzione di proteggere le persone. La multinazionale americana della tecnologia Google ha rilasciato una versione aggiornata di Chrome con una nuova funzione. Questa settimana, dopo una fase di test in ottobre, Google ha reso la funzione nota come ‘chiavi di accesso’ accessibile agli utenti di Chrome.

Google sta rilasciando l’aggiornamento

Le passkey sono un’alternativa molto più sicura all’utilizzo di password o altri elementi di autenticazione che sono vulnerabili agli attacchi di phishing. Google è a conoscenza di questi problemi da tempo e, di conseguenza, l’azienda ha sviluppato misure di protezione come la verifica in due passaggi e Google Password Manager. Tuttavia, in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei dati, l’azienda ha deciso di passare a un sistema di autenticazione senza password.

Gli utenti sono protetti dai tentativi di phishing e non possono riutilizzare le proprie passkey; esse si basano su standard di settore, sono compatibili con una varietà di sistemi operativi ed ecosistemi di browser e possono essere utilizzate sia con programmi che con siti web. Su Android, le passkey verranno sincronizzate in modo sicuro utilizzando Google Password Manager o, nelle versioni future di Android, con qualsiasi altro gestore di password che supporti le passkey.

Una volta che è stata memorizzata sul dispositivo, la passkey può essere mostrata nel riempimento automatico quando si effettua l’accesso per un ulteriore livello di protezione. Quando accedi con questo metodo, non viene mai inviata una passkey dal tuo dispositivo mobile. Poiché solo un codice prodotto in modo sicuro viene condiviso con il sito Web, non vi è alcun rischio di divulgazione di informazioni sensibili, a differenza dell’utilizzo di una password.