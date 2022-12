WhatsApp, mandarsi messaggi da soli con il nuovo trucco dopo l'aggiornamento

La continua battaglia che esiste ormai da diversi anni tra WhatsApp e Telegram è destinata a continuare all’infinito, vista la grande potenza delle due applicazioni sul territorio mondiale. La messaggistica istantanea è fondamentale, ma a quanto pare gli utenti non si limitano più solo ai semplici messaggi.

Sono tanti i trucchi che infatti sono stati inseriti pian piano all’interno delle due piattaforme, le quali hanno mostrato più funzionalità soprattutto dopo i grandi aggiornamenti apportati. Ora come ora pare che WhatsApp sia l’applicazione più utilizzata con oltre 2 miliardi di utenti e starebbe facendo di tutto pur di Inserire al suo interno più funzionalità, almeno una parte di quelle che Telegram invece già possiede.

Una di queste è sicuramente la possibilità di inviarsi messaggi praticamente da soli all’interno della sezione che si chiama “messaggi salvati“. Questa su WhatsApp non esiste, ma a quanto pare con l’ultimo aggiornamento sarebbe arrivata la grande novità, adesso anche per i dispositivi Android.

Ma cosa bisogna fare per godere di questa funzionalità? Semplicemente bisognerà aggiornare l’applicazione, almeno per quanto riguarda gli utenti con iOS, alla versione 22.23.74, potrete quindi poi avere questa opportunità.

All’interno della lista di contatti troverete infatti anche il vostro numero telefonico personale, al quale potrete scrivere come se fosse uno dei vostri contatti. Si tratta quindi di una grandissima novità che consentirà alle persone di utilizzare questa sezione come una vera e propria area di promemoria o di file ricorrenti da prendere al volo quando servono. E voi avete già aggiornato il vostro WhatsApp? Come vi state trovando? Fatecelo sapere nei commenti.