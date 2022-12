Netflix è incredibile, solo 5 euro al mese con il nuovo piano e 3 serie TV da non perdere

Vi state chiedendo perché Netflix sia stata elogiata così tanto nell’ultimo periodo in quanto azienda di streaming? Ovviamente il merito è di tutto quello che propone ogni mese ma in particolare di una serie TV in particolare che starebbe battendo il record dopo record. Si tratta proprio di Mercoledì.

Netflix continua a battere la concorrenza e lo fa non solo grazie ai contenuti ma soprattutto con il nuovo piano di abbonamento a 5,49 €

Secondo quanto riportato, sono davvero tantissime le persone che stanno apprezzando tanto il lavoro di Netflix nell’ultimo periodo. Nonostante la piattaforma non abbia bisogno di alcun tipo di presentazione per quanto riguarda il livello di streaming che da diversi anni porta in tutto il mondo, questa volta sembrerebbe essere stato fatto un ulteriore passo in avanti. Quest’ultimo sarebbe infatti molto utile per coinvolgere una cornice di pubblico s

empre maggiore, parte della quale magari aveva evitato di iscriversi a Netflix per una questione di costi. A tal proposito dunque il colosso del mondo dello streaming ha deciso di lanciare ormai qualche settimana fa il suo nuovo abbonamento, un piano che costa ogni mese solo 5,49 €. Gli utenti potranno beneficiarne con alcuni mesi da accettare, i quali prevedono innanzitutto la comparsa di alcune pubblicità. Ogni ora di contenuti riprodotti, infatti ci sarà un tempo di almeno quattro o cinque minuti di pubblicità. Chiaramente ricordiamo che i contenuti potranno essere visti al massimo in HD a 720P, a una qualità comunque molto interessante su Smart TV di un certo livello. Questo nuovo tipo di piano è visto come una duplice grande opportunità, ovvero quella di risparmiare per gli utenti e quella di pubblicizzarsi per le aziende tramite la piattaforma più importante nel mondo dello streaming.