L’SOS con connettività satellitare introdotto da Apple con il lancio dei suoi iPhone 14 si rivela nuovamente fondamentale per alcuni utenti. La funzionalità aveva già salvato la vita di un uomo rimasto bloccato a causa della neve in Alaska e adesso son ben due le persone salvate in seguito a un incidente.

iPhone 14 salva due giovani dopo un incidente!

Una coppia di giovani ventenni in California ha rischiato davvero grosso per via di un incidente che ha visto il loro veicolo sprofondare per ben 100 metri in un canyon. Per fortuna l’SOS di emergenza con connettività satellitare di Apple ha reso tutto più semplice permettendo ai ragazzi di ricevere soccorso.

L’iPhone 14 a bordo dell’auto avrebbe rilevato l’incidente e, in assenza di rete, fatto ricorso all‘SMS via satellite per allertare la centrale operativa di Apple, che avrebbe a sua volta inviato le coordinate dell’auto ai soccorsi. La segnalazione ha così permesso ai paramedici di intervenire in tempi brevi recuperando le vittime, che non hanno riportato alcun danno grave ma soltanto alcune lievi ferite.

Il contributo della funzionalità lanciata da Apple lo scorso settembre non resta indifferente. L’SOS di emergenza con connettività satellitare offre l’opportunità di ricevere assistenza anche in quei casi nei quali inviare SMS o chiamare i soccorsi si rivela impossibile. Pochi giorni fa Apple ha reso disponibile la funzione anche in Europa ma l’Italia resta ancora esclusa. Prossimamente anche il nostro Paese potrebbe essere incluso nella lista di luoghi nei quali l’SOS sarà disponibile.

Di certo si tratta di una possibilità molto utile che va a rendere ancora più sicura la funzionalità capace di rilevare gli incidenti precedentemente introdotta dal colosso su Apple Watch.