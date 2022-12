Attualmente la posizione di Huawei non è ben chiara nel mercato degli smartphone, in seguito al ban imposto dagli Stati Uniti ha sicuramente perso “potere”.

Da un lato però è molto attiva sul fronte dei brevetti: in una manciata di giorni si è arrivati a un accordo per uno scambio bilaterale con Oppo e, pare, si siano accolti un centinaio di brevetti USA di Samsung. Scopriamo insieme le novità sui nuovi P60 e Mate 60.

Huawei P60 e Mate 60 potrebbero arrivare a marzo 2023

A far rumore negli ultimi giorni è la latitanza della serie P60. I P50 sono di luglio 2021, per cui siamo quasi a un anno e mezzo senza novità su un fronte che era rimasto caldo malgrado l’handicap del ban USA. Qualcosa però sembra muoversi, anche se sulla veridicità dell’indiscrezione avere qualche dubbio è lecito. gizchina.com avrebbe appreso che Huawei sta valutando di lanciare sia i P60 che i Mate 60 a marzo 2023.

Tra poco più di tre mesi Huawei P60 potrebbe quindi introdurre delle novità nella serie dopo quasi due anni di silenzio mentre Mate 60 dopo sei mesi dal debutto dei Mate 50. Pochi dubbi che nelle prossime settimane arriveranno delle altre notizie a confermare o a smentire la tesi della presentazione a marzo per entrambi. Intanto vi lasciamo con quel (poco) che sappiamo su Huawei P60 e Huawei Mate 60.

Secondo le ultime indiscrezioni il processore adottato dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon SM8525, la variante 5G non è utilizzabile da colosso a causa del ban. Per quanto riguarda le fotocamere, sul P60 dovrebbe essere montata una principale con apertura variabile, proprio come sul Mate 50 con teleobiettivo da 64 megapixel. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.