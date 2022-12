L’operatore virtuale Very Mobile, a partire da ieri 7 dicembre 2022 e per poco più di un mese proporrà la nuova promozione con 300 GB senza alcun costo di attivazione.

L’offerta in questione si compone solamente del traffico internet appena descritto, che andremo a scoprire nel dettaglio tra poco.

Very Mobile propone 300 GB senza costi di attivazione

Fin dal suo lancio ufficiale, avvenuto il giorno 22 Novembre 2022, Very 300 prevedeva un costo di attivazione pari a 9,99 euro, più alto rispetto a quello di tutte le altre offerte dell’operatore. Invece, con questa nuova promozione disponibile a partire da ieri 7 Dicembre 2022, il contributo di attivazione diventa come detto gratuito, ma soltanto per un periodo limitato.

Come anticipato poco fa l’offerta in questione comprende 300 GB di traffico internet con velocità massima in 4G fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload e con un costo di 13,99 euro al mese. In Roaming UE, con questa offerta il limite è pari a 12,80 Giga al mese per tutto il 2022 e il 2023. Per usufruire della nuova promozione con costo di attivazione gratuito, disponibile sia nei negozi che online sul sito ufficiale dell’operatore, i nuovi clienti Very Mobile hanno tempo fino al 9 Gennaio 2023, salvo proroghe nei prossimi giorni.

Sempre fino al 9 Gennaio 2023, salvo eventuali proroghe, su tutte le offerte Very Mobile è disponibile la nuova promo di Natale denominata Very Xmas, con la quale nuovi e già clienti possono ottenere in omaggio 100 Giga di traffico dati aggiuntivo per un mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.