Il Natale per i clienti di TIM sarà particolarmente ricco in termini di occasioni per la telefonia mobile. Gli utenti del provider italiano infatti potranno scegliere se attivare alcune vantaggiose offerte, in opposizione alle tradizionali tariffe low cost di Iliad. Una soluzione da prendere in considerazione è certamente quella delle tariffe Wonder.

TIM, una nuova forma per le tariffe Wonder

Le promozioni Wonder che TIM mette in campo in questo mese di dicembre rappresentano un upgrade rispetto alle stesse tariffe disponibili sul finire dell’estate e in autunno. Nel dettaglio, gli abbonati del gestore italiano potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in rete al solo costo di 9,99 euro ogni mese.

Sempre il ticket di TIM assicura per altri utenti chiamate illimitate a chiunque, SMS infiniti e 50 Giga per la connessione di rete, questa volta ad un costo mensile pari a 8,99 euro.

Gli abbonati che decidono di attivare una di queste ricaricabili del gestore italiano potranno contare su costi bloccati almeno nel periodo successivo ai sei mesi di attivazione della SIM. Nel semestre iniziale dell’abbonamento quindi non saranno applicate rimodulazioni né sui costi né sulle soglie di consumo.

I clienti che sono interessati a queste proposte dovranno altresì impegnarsi ad effettuare la richiesta di portabilità da altro gestore. Per questa richiesta saranno necessari sino a tre giorni lavorativi. In base a quelle che sono le attuali direttive del provider nazionale, ad oggi queste offerte non sono disponibili per coloro che già hanno rete attiva.