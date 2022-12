Apple ha annunciato l’acquisizione del business della musica classica Primephonic nell’agosto 2021. All’epoca Apple aveva dichiarato che intendeva rilasciare un’app dedicata alla musica classica quest’anno, ma il tempo stringe se l’azienda intende completare i piani in tempo.

Secondo un comunicato stampa di Apple Newsroom dello scorso anno, “Apple Music mira a sviluppare un’app dedicata alla musica classica il prossimo anno, integrando l’esperienza utente classica di Primephonic che i fan hanno imparato ad apprezzare con funzionalità aggiuntive aggiuntive”. Da allora Apple non ha affrontato pubblicamente i piani.

Apple potrebbe chiamare la sua app Classical

L’app sarebbe un sostituto di Primephonic, offrendo agli utenti un luogo in cui ascoltare musica classica di compositori come Beethoven e Mozart. Il sito Web di Primephonic originariamente affermava che stava “lavorando su una nuova straordinaria esperienza di musica classica da Apple per l’inizio del prossimo anno”, ma quella frase è stata cambiata in “l’anno prossimo” il 9 marzo 2022, appena un giorno dopo che Apple ha tenuto un evento per presentare Mac Studio, Studio Display, iPad Air di quinta generazione e iPhone SE di terza generazione.

Il servizio di Primephonic è stato interrotto a settembre 2021, con i membri che hanno ricevuto sei mesi di abbonamento gratuito a Apple Music. Ciò implica che i clienti Primephonic potrebbero ascoltare Apple Music fino a febbraio, il che implica che Apple intendeva rivelare l’app di musica classica durante la sua presentazione di marzo di quest’anno, ma non è stata in grado di farlo.

Un riferimento a livello di codice a “Apri in Apple Classical” è stato trovato in una versione beta dell’app Apple Music per Android a febbraio. Quindi, a maggio, la beta di iOS 15.5 ha rivelato riferimenti identici a “Open in Apple Classical” e “A Shortcut to Apple Classical”. Queste allusioni non sono mai state rese pubbliche, ma potrebbero indicare che Apple chiamerà l’app Apple Classical piuttosto che Apple Music Classical.

Con il progredire dei preparativi back–end, alla fine di settembre sono stati trovati nuovi riferimenti all’app di musica classica in un file XML sui server Apple. Non è noto se il software sarà integrato in iOS o distribuito separatamente su App Store.Il futuro di Apple Classical è sconosciuto in questo momento. Apple potrebbe rilasciare l’app entro la prossima settimana o due, raggiungendo il suo obiettivo, oppure potrebbe essere ritardata fino al 2023. Uno scenario meno probabile è che Apple decida di non rilasciare un’app di musica classica e integri invece funzionalità più classiche nell’app Apple Music nelle future versioni di iOS 16 o iOS 17. In ogni caso, Apple sta attualmente tenendo nascoste le sue intenzioni.