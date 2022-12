Il prossimo 14 dicembre arriverà un grande ed importante update per The Witcher 3: Wild Hunt. A distanza di circa sette anni dal debutto, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno scelto di aggiornare il gioco per renderlo un vero e proprio titolo next-gen.

La patch sarà rilasciata nella notte del 14 dicembre e gli utenti potranno scaricare l’update per godersi una grafica migliorata sotto tutti i punti di vista. Tuttavia, l’aggiornamento includerà anche affinamenti tecnici oltre a contenuti aggiuntivi.

Sebbene le migliore saranno valide per tutte le versioni del gioco, a giovare della patch di The Witcher 3: Wild Hunt saranno principalmente gli utenti PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Come confermato direttamente dagli sviluppatori, il changelog è molto ricco e include cambiamenti di ogni genere per ogni piattaforma.

The Witcher 3: Wild Hunt si aggiorna per abbracciare appieno la next-gen con una patch pensata per migliorare la qualità grafica e il gameplay

Tra le novità esclusive per PC e console next-gen troviamo:

Aggiunta l’illuminazione globale e l’occlusione ambientale in ray tracing

Gli utenti PC con hardware compatibile potranno aggiungere l’opzione dei riflessi e delle ombre in ray tracing

Aggiunte varie mod e contenuti ispirati alle mod amatoriali al gioco per migliorare la grafica generale. Il titolo ora includerà i contenuti più apprezzati dalla community per migliorare l’ambiente di gioco e le cutscene

Tra le mod più apprezzate integrate nel gioco troviamo:

-The Witcher 3 HD Reworked Project by HalkHogan

-HD Monsters Reworked by Denroth

-Immersive Real-time Cutscenes by teiji25

-Nitpicker’s Patch by chuckcash

-World Map Fixes by Terg500

Texture upscalate in 4K per vari personaggi tra cui Geralt, Yennefer, Triss, Ciri, Eredin e altri

Tutti i personaggi principali, incluso Geralt, potranno vantare ombre in alta risoluzione anche fuori dalle cutscenes.

Miglioramenti ambientali:

-Aggiunto il “Gray Sky”

-Aggiornate le texture del cielo

-Miglioramenti alla vegetazione e all’acqua

-Migliorati alcuni VFX selezionati

-Aggiornata l’illuminazione globale dell’ambiente

Aggiunto il supporto a AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.1

Aggiunta la modalità fotografica per scattare foto nel mondo di gioco di The Witcher 3

Aggiunta la possibilità di mettere in pausa il gioco durante le cutscenes

Aggiunta una camera alternativa più vicina al personaggio che si muove in maniera dinamica durante gli spostamenti e i combattimenti.

A tutte queste novità si aggiunge anche l’esordio della modalità grafica Ultra+ su PC che migliora tutti i parametri per un’esperienza visiva unica ed evoluta, da vera next-gen. Su console, invece, i giocatori potranno scegliere se abilitare la Modalità Ray Tracing o la Modalità Performance.

La prima permette di sfruttare l’illuminazione in ray-tracing con una risoluzione dinamica per raggiungere i 30FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X. La seconda invece garantisce un gameplay più fluido a 60FPS. Su Xbox Series S, che non supporta il ray-tracing, la Quality Mode aumenta la risoluzione e la fedeltà dell’immagine a 30FPS. La Performance Mode punta a garantire sempre i 60FPS stabili.