Gli appassionati della saga di CD Projekt RED dedicata a Geralt Di Rivia sono in fermento inattesa del debutto nella nuova patch naxt-gen pensata per The Witcher 3: Wild Hunt. Il titolo è pronto a vivere una seconda giovinezza sulle console attuali e sui PC di fascia alta.

Per permettere a tutti di prepararsi al meglio, il team di sviluppo ha condiviso la data e gli orari in cui la patch next-gen sarà pubblicata sui vari supporti. A svelare questo dettagli ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori di CD Projekt RED con un post su Twitter.

Gli utenti Europei e quindi anche quelli Italiani potranno avviare il download su PC e Xbox a partire dal 14 dicembre alle ore 01:00 di notte. Gli utenti PlayStation di The Witcher 3: Wild Hunt potranno iniziare a scaricare la patch già dalle ore 12:00, quindi un’ora prima rispetto agli altri giocatori.

The Path is calling! ⚔#TheWitcher3NextGen will be released on Dec 14th at midnight GMT on PC & Xbox Series X|S, and midnight local time on PS5.

If you want to jump into the game as soon as it's available, here’s a handy map with some of the release timings around the world! pic.twitter.com/KXLAf61zww

— The Witcher (@witchergame) December 9, 2022