SIM Swap, la truffa che vi ruba il numero e i soldi dal conto corrente

Sono ormai diversi anni che si sente parlare dei criminali informatici che stanno infettando il web per intero. Questi hanno deciso ormai tempo fa di avviare una vera e propria pratica che sarebbe quella del furto di un account, che potrebbe essere dei social o magari della propria banca.

In più il furto dei dati va ad essere inserito automaticamente all’interno di quest’ambito, il quale è ormai diventato il terrore di chi utilizza uno smartphone. Sono però diverse settimane che sarebbe arrivata una pratica ancora più pericolosa viste le problematiche che può sviluppare, ovvero la truffa del SIM Swap. Ciò che avviene con questo nuovo tipo di inganno è la clonazione della vostra scheda telefonica, minaccia che potrebbe andare anche ad influire sui vostri risparmi in banca. I malfattori che riescono a prendere il possesso della vostra scheda Sim possono infatti clonare il numero di telefono e ricevere al vostro posto tutti gli SMS per l’autenticazione ad esempio del vostro account di home banking. Inoltre subentra anche il controllo pieno del vostro smartphone.

SIM Swap: state molto attenti a questa nuova pratica

Ci sono più modi per scoprire di essere sotto tale tipo di truffa, il primo è quello di controllare se la ricezione del proprio smartphone è attiva. Se dovesse mancare per un periodo prolungato, potrebbe scattare il primo campanello di allarme.

Quello che poi fa capire direttamente che siete sotto attacco è il classico avviso della banca con una transazione che non avete autorizzato di certo voi. Ovviamente in alcuni casi il vostro operatore vi chiamerà per ricevere conferma da voi stessi della richiesta del cambio o del duplicato della vostra scheda SIM.