TIM Wonder Five e Six, le offerte da 100GB gratis con la promo Young

La scelta del nuovo gestore per ogni cliente che vuole abbandonare quello attuale passa attraverso alcuni canoni imprescindibili. Ovviamente oggi risulta facilissimo rispetto al passato scegliere il provider che può fare al caso proprio visto che sono cambiati tantissimi aspetti. Prima erano solo alcuni a fornire la grande qualità di cui si ha bisogno, mentre oggi sono in tanti a permettere di avere almeno il minimo indispensabile. Per quanto riguarda poi i contenuti, sui quali bisognerebbe aprire un capitolo a parte, tutti sembrerebbero esserci adeguati negli ultimi tempi.

Secondo quanto riportato infatti, sono tantissime le persone che avrebbero scelto di optare in passato per più contenuti biasimando quella che è la qualità di rete. Oggi invece è possibile avere entrambe le cose, senza dover troppo penare. L’obiettivo dei gestori, come in questo caso TIM, è sempre il solito ovvero quello di rubare quanti più dati possibili alla concorrenza. L’obiettivo adesso è però anche un altro: ristabilire l’ordine naturale delle cose che vede il celebre gestore italiano da sempre in cima alle classifiche di gradimento.

TIM: ci sono tre offerte disponibili a partire da 7,99 €, ecco la Young e le due Wonder

TIM ha rilasciato ancora la sua offerta Young, la quale è destinata a tutti gli Under 25. La promozione in questione comprende minuti ed SMS illimitati con 100 giga in 5G. Il prezzo è 9,99 € al mese.

Ci sono poi la Wonder Five e la Wonder Six, due offerte che prevedono minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS. La differenza sta nei giga e nel prezzo: la prima offre 70 giga mentre la seconda 100 giga. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € al mese e 9,99 € al mese.