Il Natale sta arrivando anche su Goddess of Victory: NIKKE e il titolo si sta preparando nel migliore dei modi. Gli sviluppatori, infatti, hanno pubblicato un nuovo grande aggiornamento di fine anno pensato appositamente per le festività Natalizie.

L’update introdurrà due nuovi personaggi, Neve e Rupee, oltre ad un evento di gioco a tema natalizio che prenderà il nome Miracle Snow. Tutte le novità saranno disponibili a partire dall’8 dicembre su tutte le piattaforme supportate.

I giocatori di Goddess of Victory: NIKKE si ritroveranno davanti ad un mondo di gioco diverso al primo accesso dopo il nuovo update. Infatti, per festeggiare al meglio il Natale, gli sviluppatori hanno aggiunto la neve sul parco divertimenti dell’avamposto.

Tuttavia, questa aggiunta fa parte degli eventi legati all’evento Miracle Snow. Il filo conduttore di questo evento vede N102 che visita un parco divertimenti dove molte persone si stanno divertendo. Tuttavia, la memoria di N102 viene resettata ogni mattina, ma frammenti di ricordi le restano impressi.

Unendo tutti i frammenti, N102 matura un unico desidero che la porterà ad affrontare la missione più ardua della sua vita: trovare la propria madre. Per raggiungere questo obiettivo, i giocatori dovranno cimentarsi in una serie di missioni tra l’8 e il 28 dicembre.

Saranno presenti ricompense giornaliere oltre alla possibilità di accedere ad un oggetto speciale per l’evento, il Cristallo di neve. Per sbloccare il nuovo personaggio chiamato Neve, sarà invece necessario partecipare agli eventi di “Miracle Snow”.

Neve è un attaccante d’acqua e appartiene ad Unlimited, un’unità che si occupa della conservazione di aree con ambienti estremi. Il suo atteggiamento è pacato nonostante abbia una personalità fuori dal comune. È particolarmente legata agli orsi polari e condivide con loro anche le abitudini di riposo che la portano in una sorta di ibernazione, quasi un letargo. Tuttavia, se non dovesse riuscire a fare il suo sonno di bellezza, Neve può diventare straordinariamente feroce.

Con il nuovo update di Goddess of Victory: NIKKE arriva anche il nuovo personaggio chiamato Rupee. Si tratta di un Difensore SSR con attacchi elettrici dal carattere eccentrico e sfarzoso oltre ad essere appassionata di shopping. Ricordiamo che il titolo è disponibile per i device iOS su App Store e per i device Android su Google Play oltre che su Steam.