Mercoledì, arriva la buona notizia che tutti aspettavamo sulla seconda stagione

Tutti parlano di Jenna Ortega, l’attrice che in passato interpretò il ruolo della protagonista da bambina in Jane The Virgin. La bimba prodigio fece piccole parti in serie tv come CSI: NY, per poi debuttare con un ruolo secondario nel film Iron Man 3 come figlia del vicepresidente, e in Oltre i confini del male – Insidious 2 nelle vesti di Annie. Successivamente ha proseguito con la serie Rake, la commedia Yes Day, l’horror La Babysitter – Killer Queen, il quinto capitolo della saga di Scream, per concludere in bellezza con la serie Mercoledì. Insomma, ne ha fatta di strada, e nessuno nega che l’attrice comparirà nuovamente in una seconda stagione del capolavoro di Tim Burton.

Mercoledì, la serie tv Netflix verrà rinnovata?

Mercoledì, dal nome della ragazzina sarcastica e gothic nonché protagonista della serie, tornerà su Netflix? La risposta è sì, o forse.

Al Gough, noto produttore cinematografico statunitense, descrive la protagonista come una ragazzina che vede tutto in bianco e nero, ma che lentamente scopre altre sfumature tra cui il grigio. D’altronde per Wednesday non è semplice aprirsi, soprattutto per via del suo aspetto considerato “diverso” e criticato dalla società. La ragazzina vive di rapporti difficili, ama stare sola e non è affatto propensa verso le nuove relazioni.

Il discorso qui però è un altro: quando ci sarà la nuova stagione e quanto dovremo aspettare per sapere la verità? Rimanendo nell’ipotesi e considerando i tempi di realizzazione, noi diciamo che nulla di nuovo accadrà prima dell’autunno dell’anno prossimo. Se pensiamo poi ai lavori di post-produzione, ci viene da pensare che rivedremo Mercoledì sul piccolo schermo più o meno nel 2024.