TIM è incredibile, 3 offerte con 100GB in 5G distruggono Vodafone

I gestori virtuali stanno riuscendo a prendersi gran parte degli utenti in cerca di una nuova sistemazione dal punto di vista telefonico.

Proprio per questo motivo adesso bisogna che anche i provider più blasonati riescano a mettere in campo tutti i loro sforzi per proporre delle opportunità di livello, le quali possono essere rappresentate anche da soluzioni provenienti dal passato ma rielaborate dal punto di vista del prezzo e soprattutto dei contenuti.

Tra queste ce ne sono tre, le quali sono marchiate a fuoco proprio da TIM che ha scelto di utilizzare anche dei prezzi mensili molto bassi. Come potete infatti notare in basso, si tratta di opportunità di altissimo livello sia per il prezzo che per i contenuti.

TIM offre il meglio con due offerte Wonder e una Young per gli Under 25: ecco quali sono i contenuti disponibili

La prima è la Young che ogni mese consente agli Under 25 di risparmiare molto con un prezzo mensile che corrisponde a soli 9,99 euro per sempre. All’interno dell’offerta sono presenti minuti senza limiti, SMS senza limiti e infine 100 giga per la connessione ad internet ogni mese.

Seguono altre due soluzioni che sono rispettivamente la Wonder FIVE e la Wonder SIX, promo quasi uguali tra loro che cambiano nel prezzo e nella connessione ad internet. La prima delle due oltre ad offrire minuti senza limiti, consente di avere 1000 SMS verso tutti, con 70 giga in 5G al prezzo di 7,99 € al mese. La seconda invece cambia per quanto riguarda i giga che sono 100 e il prezzo che arriva a 9,99 € al mese.