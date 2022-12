In quest’ultima parte dell’anno non tutte le novità hanno carattere positivo in casa TIM. Oltre alle numerose promo low cost pensate per i nuovi clienti, infatti, il gestore italiano nelle prossime settimane andrà ad applicare anche una serie di rimodulazioni sui prezzi delle sue tariffe. Per gli utenti si presenta, quindi, una nuova fase di rimodulazioni.

TIM, le ultime rimodulazioni dell’anno con rincari sino a 2 euro

Le differenze rispetto al passato sono però importanti. In controtendenza alle precedenti tornate di rimodulazioni, in questa circostanza i cambi di listino non interessano esclusivamente una tariffa o alcune tariffe, ma colpiscono in maniera trasversale migliaia di clienti che in passato hanno sottoscritto le cosiddette ricaricabili winback, ossia le ricaricabile legate alla portabilità del numero dal altro gestore.

In alcune circostanze, le rimodulazioni hanno valore pari ad 1 euro, mentre in altre gli abbonati di TIM potrebbero trovarsi a pagare sino a 2 euro in più ogni trenta giorni.

Sempre a differenza del passato, però, per questa tornata di rimodulazioni TIM ha previsto una serie di misure compensative per tutti gli abbonati. Molti utenti con ricaricabile attiva sul piano tariffario avranno, ad esempio, chiamate ed SMS gratuiti verso tutti.

Oltre a chiamate e SMS illimitati, gli utenti potrebbero anche accedere ad un esclusivo bonus pari a 30 Giga oppure, nella migliore delle circostanze, a navigazione dati con rete 4G senza limiti di consumo.

E’ bene però sottolineare che, una volta trascorsi i termini previsti da TIM per i cambi di listino, gli utenti non avranno più la possibilità di recedere dalle offerte rimodulate senza il pagamento delle relative penali.