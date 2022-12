WindTRE è folle, la promo con giga senza limiti è quasi gratis

Anno dopo anno i gestori durante le festività natalizie cercano di dare il massimo per riportare dalla loro parte i vecchi clienti. In questo caso alcuni provider però starebbero prediligendo tutti coloro che sono invece già utenti con la rete fissa, proprio come sta facendo il celebre gestore WindTRE. Proprio in basso ci sono alcuni dettagli che riguardano la promo.

WindTRE: cosa significa avere giga senza limiti a portata di mano? Ce lo spiega la nuova GO Unlimited Star+ con tutto incluso

Un’offerta in particolare avrebbe rubato il cuore di diversi utenti pronti a rientrare dalla parte del celebre gestore. Effettivamente non si parla d’altro ormai da oltre un mese, più precisamente da quando è arrivata all’ultima delle offerte del provider. Questo gestore, che da sempre è uno dei più economici tra i vecchi baluardi della telefonia mobile in Italia, sta sorprendendo ancora di più visti i contenuti della nuova promozione destinata a coloro che sono già clienti con la rete fissa.

La nuova GO Unlimited Star+ di WindTRE è infatti il massimo. Al suo interno, tutti coloro che hanno la possibilità di sottoscriverla, possono trovare minuti senza limiti per telefonare i numeri fissi e anche mobili in Italia e nell’Unione Europea. Ci sono poi anche 200 SMS da inviare a chiunque e infine giga senza limiti per utilizzare la connessione al web. Il prezzo mensile corrisponde a 7,99 € per sempre.

Ricordiamo che l’offerta può essere sottoscritta solo da coloro che sono già clienti per quanto riguarda la rete fissa del gestore, magari con fibra ottica.