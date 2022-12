Euronics raccoglie e mette a disposizione degli utenti le migliori occasioni del periodo, con prezzi sempre più bassi e la possibilità di ricevere anche prodotti di alto livello, da far letteralmente invidia a tutte le altre realtà del mercato nazionale.

Il risparmio è sempre di casa da Euronics, grazie ad una importantissima selezione di prezzi sempre più bassi e convenienti. A differenza di quanto abbiamo visto in passato, in questo caso gli acquisti dovranno essere completati in negozio, ma senza limitazioni in merito al socio o alla regione di appartenenza.

Euronics, a sorpresa alcuni sconti interessanti

Con le offerte di Euronics non si scherza assolutamente, sono disponibili nuovi prodotti a prezzi fortemente più bassi del normale, con la possibilità di avere in cambio riduzioni importantissime. La fascia alta non è fortemente rappresentata, a dispetto di quanto avremmo potuto pensare, infatti sono acquistabili Xiaomi 12T Pro, al prezzo di 799 euro, ma anche il fratello minore, lo Xiaomi 12T a soli 429 euro.

Non mancano ovviamente altri riferimenti verso dispositivi più economici, ma ugualmente performanti, quali possono essere Motorola Moto E32, TCL 405, Realme C33, Xiaomi 12 Lite e similari, tutti proposti a non più di 300 euro di spesa effettiva. A prescindere dal modello che andrete effettivamente ad aggiungere al carrello, ricordiamo comunque che sono tutti disponibili con garanzia di 24 mesi, che è perfetta per coprire i difetti di fabbrica, ed anche nella loro variante no brand, ciò permette di avere tempestivi aggiornamenti di sistema.