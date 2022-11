Il crossover al 100% elettrico di Hyundai, IONIQ 5 entra a far parte della nuova stagione di “Down to Earth with Zac Efron: Down Under”. La serie arriva a sostegno di una nuova campagna dedicata alla sostenibilità che viene sintetizzata all’interno del messaggio “Piccoli passi per fare una grande differenza”.

All’interno della seconda stagione della docuserie, Zac attraversa su una Hyundai IONIQ 5 diversi ambienti in Australia insieme Darin Olien. I due vanno ad esplorare le comunità e le varie culture della “land down under”, al fine di scoprire modi di vita sani e sostenibili.

IONIQ 5 è quindi in questo caso il simbolo della mobilità pulita, mettendo però in mostra anche altre caratteristiche come gli interni spaziosi e la funzione V2L (Vehicle-to-Load) che può alimentare anche piccoli elettrodomestici o altri veicoli elettrici.

“Poiché il tema al centro di Down to Earth with Zac Efron si allinea strettamente con il messaggio di sostenibilità di IONIQ 5, crediamo che l’ecocompatibilità del nostro modello possa venire rappresentata in modo autentico e naturale in questo contesto”, queste le parole di Thomas Schemera, Executive Vice President e Head of Customer Experience Division di Hyundai Motor Company.

“Siamo felici di questa opportunità e desiderosi di trasmettere il messaggio che una piccola azione può fare una grande differenza per il pianeta. A dimostrazione che la responsabilità ambientale rappresentata da IONIQ 5 non si ferma all’elettrificazione”.