WhatsApp ha fornito aggiornamenti delle app negli ultimi mesi. La piattaforma di chat ora consente videochiamate a 32 persone e sondaggi in chat. Tuttavia, sembra che WhatsApp continuerà a fornire intriganti aggiornamenti. Alcune delle nuove funzionalità sono in lavorazione, secondo WABeta. Secondo il rapporto, WhatsApp sta lavorando allo stato vocale, a una scheda separata per le chiamate per desktop e alla chat di WhatsApp.

WhatsApp sta sviluppando una funzionalità che consentirà agli utenti di inviare una nota vocale come aggiornamento di stato. Questa funzionalità è in fase di sviluppo per la versione beta di iOS. Un immagine rivela che gli utenti saranno in grado di inviare aggiornamenti sullo stato delle note vocali, anche se saranno limitati a 30 secondi. Inoltre, l’utente ha la possibilità di inviare testo con il messaggio vocale. Quando accedi alla tua pagina di stato, verrà visualizzata l’icona di un microfono. Se appare questo simbolo, puoi pubblicare uno stato vocale. In caso contrario, invierai un messaggio di testo tramite un aggiornamento di stato come di consueto.

WhatsApp si sta preparando per nuovi aggiornamenti

Lo stato vocale, come il testo, sarà crittografato end-to-end. Solo le persone che scegli saranno in grado di visualizzare il tuo stato vocale. Nelle impostazioni sulla privacy, puoi scegliere chi dovrebbe essere in grado di visualizzare il tuo stato. WhatsApp sta anche sviluppando una nuova funzione per gli utenti desktop per discutere su argomenti importanti.

Inoltre, WhatsApp sta lavorando a una funzionalità desktop che consentirebbe agli utenti di vedere la cronologia delle chiamate. Aprendo la scheda telefonica, possono ottenere queste informazioni. Secondo i rapporti, la funzionalità della scheda Chiamate è già disponibile per i beta tester di Windows 2.224.6.4.0. La chat di WhatsApp su desktop e lo stato di Voice sono ancora in lavorazione. Di conseguenza, è possibile che questa funzione richieda del tempo per diventare disponibile.