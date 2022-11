Lidl mette un freno all’incredibile crescita di Esselunga, avvicinando sempre di più gli utenti all’acquisto di incredibili prodotti di elettronica, oltre che di beni di prima necessità.

I prezzi attivati in questi ultimi giorni del mese di Novembre sono indubbiamente tra i migliori dell’anno, con possibilità di effettuare gli acquisti in ogni negozio sul territorio, e l’accessibilità garantita da parte di ogni utente in Italia. Ricordiamo, inoltre, che i singoli prodotti sono affiancati dalla classica garanzia di 24 mesi.

Lidl shock: nuovi sconti per tutti

Tutto pronto per il Natale da Lidl, ma anche per rimettersi in forma nel corso delle incredibili abbuffate del periodo. Ecco che nel volantino corrente possiamo trovare la pedaliera per gambe e braccia, acquistabile alla modica cifra di soli 39 euro.

Oltre a questo, sempre da Lidl, sono disponibili anche tantissimi sconti mirati sull’illuminazione, con la possibilità di acquistare lampadine a soli 7,99 euro (confezione da 6), passando anche per la lampada LED da tavolo a 19,99 euro, oppure un faretto LED ad energia solare, con incluso anche il sensore di movimento, disponibile addirittura a soli 7,99 euro, prezzi ridottissimi in confronto a quanto attualmente il mercato pare essere in grado di offrire. Tutto questo è accoppiato con la presenza di una buona lampada tripla per bagno, disponibile a 27,99 euro.

Le alternative non terminano qui, da Lidl sono disponibili tantissimi prodotti sempre più scontati ed assolutamente in grado di far risparmiare tutti al massimo. Scopriteli sul sito ufficiale.