Da sempre Amazon ha pienamente dimostrato di essere un’azienda molto attenta alla propria clientela, in questi giorni ha deciso di rinnovare la promessa, con una proposta veramente mai vista in Italia.

Secondo alcuni recenti studi, molti utenti ritengono che durante la settimana del Black Friday, i prezzi vengano irrimediabilmente alzati, per poi essere riportati ai livelli del periodo, fingendo uno sconto importante. Amazon vuole combattere questa diceria con una promessa importantissima.

Amazon: un regalo incredibile

Tutti gli utenti che hanno acquistato uno o più prodotti contrassegnati dal badge Black Friday nel corso della settimana corrente (fino al termine del Cyber Monday di oggi), hanno la certezza di aver fruito del prezzo più basso in assoluto, lo garantisce Amazon.

Nel caso in cui il prezzo del prodotto acquistato dovesse subire una diminuzione entro il 5 dicembre, la stessa azienda promette di effettuare un rimborso automatico della differenza di prezzo. Per capire meglio, facciamo un rapido esempio. Ipotizzando di aver acquistato un prodotto con una spesa di 50 euro, ricordiamo che deve essere contrassegnato dal badge Black Friday, se entro il 5 dicembre questi venisse venduto a 40 euro, Amazon effettuerà da sola un rimborso (non è richiesta alcuna azione) pari a 10 euro.

Una interessante scelta da parte dell’azienda che denota una grande attenzione verso il cliente, e la certezza di sentirsi tutelati qualsiasi cosa accada. Non trovate?.