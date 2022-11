La pandemia legata al Conoravirus ha messo in ginocchio diversi settori dell’economia mondiale. La forte crisi economica che ne è scaturita ha infatti portato numerose aziende a chiudere i propri stabilimenti anche sul territorio italiano. Nel nostro paese, infatti, molte catene piuttosto note si sono viste costrette a chiudere alcuni dei propri punti vendita principali e tra queste ci sono Conad, Carrefour e Tuodì.

Carrefour, Conad e Tuorì chiudono alcuni punti vendita in Italia

Alcune catene di supermercati piuttosto noti si sono viste costrette a chiudere alcuni punti vendita in Italia, soprattutto in seguito alla crisi economica che è scaturita dalla pandemia legata al Conoravirus. Come già accennato, tra queste catene c’è ad esempio Conad. Quest’ultima, in particolare, si è vista costretta a chiudere I maniera definitiva il suo punto vendita a Cognento, in provincia di Modena. Al posto di questo supermercato, ora trovo posto Intima Moda, ovvero un noto outlet italiano.

Oltre a Conad, anche altre note catene di supermercati si sono viste costrette a fare altrettanto. Carrefour, ad esempio, ha dovuto chiudere definitivamente un altro importante punti vendita in Italia. Quest’ultimo si trovava presso Le Sorgenti, a Frosinone.

La catena di supermercati più colpita è stata poi Tuodì. Quest’ultima ha infatti dovuto chiudere definitivamente in Italia ben due punti vendita, di cui uno in piazza Pio XI numero 20 e l’altro in via Fonteiana 59/73. In seguito alla chiusura di questi due importanti punti vendita, l’azienda Tuodì ha dovuto necessariamente lasciare a casa in disoccupazione e quindi licenziare ben 50 lavoratori dipendenti.