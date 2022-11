Canone RAI e bollo auto: alcuni italiani hanno dei trucchi legali per non pagare

Unitamente ad alcune imposte che solo in Italia sono visibili attualmente, gli utenti hanno ben chiare le idee: il canone Rai e il bollo auto dovrebbero essere aboliti totalmente.

Le due tasse che tutti purtroppo sono costretti a pagare sia perché guardano semplicemente la televisione in casa o semplicemente perché possiedono un veicolo, risultano molto spesso anche troppo alte. Ci sono però delle notevoli differenze tra le due, le quali hanno natura diversa. L’unico comune denominatore è che vanno pagate per forza di cose. Il canone Rai, che tra l’altro viene inserito ormai da anni all’interno della bolletta dell’energia elettrica, è forse la tassa più odiata di tutte.

Canone RAI e bollo auto: ci sono solo alcuni modi per non pagare le due odiosissime tasse che trovate solo in Italia

Sapevate però che potete evitare di pagare questa imposta? Ovviamente bisogna ritenere alcune caratteristiche fondamentali, le quali sono scritte anche sui siti ufficiali degli organi di competenza. La prima è quella che vede le persone di 75 anni di età o oltre totalmente esenti dal pagamento del canone Rai. Segue poi la possibilità di non pagare la tassa nel caso in cui il proprio reddito non raggiunga la soglia minima. Stessa cosa se non si possiede una TV in casa.

Il bollo auto che differentemente dal canone Rai risulta una tassa regionale, varia per ogni regione. In Lombardia e in Piemonte ad esempio, se avete un’auto elettrica, potrete evitare di pagare la cosiddetta tassa di possesso. Nelle altre regioni invece vigono principi diversi.