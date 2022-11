Da tempo parlavamo della rimozione del canone Rai dalla bolletta dell’energia elettrica, il precedente Governo aveva fatto ben sperare che tale opportunità si attuasse a partire dal 2023, ma proprio in questi giorni è arrivata la doccia gelata che ha sconvolto gli italiani.

Il cambiamento affondava le radici verso la fine del 2021, periodo in cui lo Stato Italiano aveva ufficialmente chiesto alla Commissione Europea di escludere il canone Rai dalla bolletta della fornitura elettrica, con attuazione prevista a partire dall’anno 2023. Tutto sembrava andare e procedere per il verso giusto, fino a quando, proprio in questi giorni, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha rilasciato una nota specifica.

Canone Rai: la brutta notizia per gli italiani

“Le voci che trattano dell’esclusione del canone Rai dalla bolletta dell’energia elettrica sono infondate“, poche parole ma molto chiare, con la segnalazione che la milestone Pnrr non “trova fondamento nella necessità di tutela della concorrenza“, all’interno del mercato dell’energia elettrica, “in quanto la Agcm non ha rilevato criticità”, nella decisione di proseguire con il pagamento del canone Rai all’interno della bolletta.

Riassumendo, non cambia praticamente nulla nel corso del 2023, tutti gli utenti saranno costretti a versare il canone nelle 10 rate da 9 euro l’una, che verranno automaticamente addebitate nella bolletta dell’energia elettrica. In termini pratici le differenze sarebbero state minime, avremmo comunque dovuto pagarlo, ma la decisione del Governo ha ribaltato i timori della commissione UE, la quale credeva che l’addebito del canone in bolletta potesse compromettere la concorrenza nel settore.