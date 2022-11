Nella comunità scientifica, i roditori sono i soggetti di prova più popolari. Fino al 95% degli studi sugli animali negli Stati Uniti sono condotti sui roditori. In Europa, rappresentano il 79% di tutti gli esperimenti sugli animali.

Iil Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti tiene traccia di molti animali da esperimento, come uccelli, cani, gatti, conigli e persino porcellini d’India, ma nessuno negli Stati Uniti ha un elenco generale di tutti i topi utilizzati nella ricerca. assistere. Dal 1965, il numero di citazioni scientifiche relative ai topi è quadruplicato, mentre la maggior parte degli altri soggetti come cani, gatti, porcellini d’India e conigli utilizzati nello studio non è aumentata.

Perché i topi sono così usati in laboratorio? Ci sono alcune ragioni pratiche: sono piccoli, sono facili da allevare e sono economici. Quando si sperimenta, è difficile trovare un animale che possa superare i roditori in termini pratici. Ma nonostante questo, i topi sono mammiferi, quindi sono comunque membri allargati della nostra famiglia.

I topi non sono primati

Tuttavia, non bisogna dimenticare che i topi non sono primati. Mentre i primati hanno un legame molto stretto con l’uomo in termini di genetica (il 99% può dire lo stesso), l’uso dei primati nella ricerca è ancora controverso. Inoltre, va detto che i geni del topo sono molto facili da modificare.

E considera questo: anche la scienza è un’industria costruita e sviluppata sulla base di lavori passati. Come dicevamo, l’uso dei topi da laboratorio è estremamente diffuso e aumenta esponenzialmente. Questa crescita potrebbe essere la causa della popolarità dei ratti nell’esperimento. Se uno scienziato sceglie di utilizzare un determinato animale nell’esperimento, quell’animale verrà spesso scelto quando conduce esperimenti o studi simili.