Iliad: la nuova tariffa dell'operatore rosso costa meno di 10 euro

Negli ultimi anni Iliad ha fatto parlare molto di sé. La famosa compagnia telefonica nata nel 2016 è conosciuta come uno degli operatori più di parola in assoluto. Difatti non ha mai modificato le sue tariffe aumentandone i prezzi (a differenza di tanti altri). Tralasciando ciò, nel 2017 acquisì le frequenze di Wind Tre e nel 2020 ottenne dal Ministero dello sviluppo economico, l’autorizzazione generale per l’espletamento del servizio telefonico completamente accessibile al pubblico. Dopo un lungo viaggio, la compagnia telefonica ha finalmente avuto modo di lanciare l’offerta in fibra ottica FTTH, con una velocità complessiva fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload per tutte le zone coperte dalla tecnologia EPON. A proposito, vediamo la sua più interessante promozione del mese.

Iliad: quanto costa, cosa offre e come si attiva la nuova promo

La nota compagnia oggi registra ben 9 343 000 utenze mobili attive e siamo sicuri che continuerà a crescere col passare del tempo. Ma arriviamo al dunque.

Il nome della nuova tariffa di Iliad è Flash 160 e propone ben 160 GB di traffico dati in 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti gli operatori a soli 9.99 euro al mese… per sempre e senza aumento imminente, come dicevamo prima (appunto).

In che modo si attiva? Basta entrare nel proprio portale sul sito ufficiale di Iliad, cercare la voce “Offerte” e cliccare su di essa. Cosa offre? Nella promo ci sono i seguenti servizi: Mi richiami, Controllo credito residuo, Nessuno scatto alla risposta, Hotspot, Piano tariffario, Segreteria telefonica e perfino Portabilità del numero.

Attenzione: se si vuole effettuare il passaggio da un altro operatore, Iliad permetterà di mantenere lo stesso numero in maniera completamente gratuita.