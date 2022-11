Conad spaventa tutta la concorrenza de mercato della rivendita di elettronica, e non solo, mediante il lancio di una campagna promozionale dedicata al Black Friday davvero a paura, al cui interno si possono trovare innumerevoli sconti molto speciali, con prezzi economici ed alla portata di tutti.

Il risparmio da Conad è veramente assurdo, in questi giorni gli utenti sono pronti per aprire le porte dei negozi dell’azienda, per riuscire ad acquistare i prodotti maggiormente desiderati e sperati, ed allo stesso tempo cercare di spendere il minimo indispensabile. I prezzi sono disponibili per tutti, senza differenze o vincoli di alcun tipo.

Conad: offerte Black Friday esclusive per gli utenti

Conad mette le ali agli sconti con il lancio di una campagna promozionale che vuole segnare un punto di svolta per i consumatori nazionali, data la presenza di prezzi molto convenienti sui quali è possibile fare affidamento. L’idea di Conad è di permettere agli utenti di spendere pochissimo, ed allo stesso tempo non rinunciare alla qualità generale dei dispositivi selezionati.

Il modello principe dell’intero volantino non è altro che l’ottimo ZTE Blade A31, sopratutto se considerato che il prezzo finale di vendita è ridottissimo, basteranno 70 euro per il suo acquisto, nella solita variante no brand con garanzia di 24 mesi.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di un prodotto per la casa, potranno fare affidamento su un televisore HiSense, disponibile all’acquisto ad una cifra inferiore ai 200 euro, e non solo.