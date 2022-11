Psicologia: se sei attratto dal fuoco potresti essere psicopatico o sadico

Ami passare ore davanti al camino di casa senza stancarti mai? Stai attento, perché da lì a divenire psicopatico o sadico il passo è breve. Non stiamo scherzando, a confermare la teoria sulla psicologia ci sono i migliori psicologi di Berlino e Amburgo, in Germania. Sembrerebbe che i piromani abbiano alle spalle delle caratteristiche narcisistiche, Machiavelliche e psicopatiche (ma non solo).

Psicologia: cosa dicono gli studi sulla correlazione?

Prima di dar voce alla correlazione precedente, gli studiosi hanno preso in esame ben 222 studenti ai quali è stato chiesto di valutare l’interesse nei confronti di attività che vedono protagonista il fuoco. Tra questi vi è l’ammirazione nei confronti delle fiamme del focolare di casa e le sensazioni provate nel vedere un hotel in fiamme al telegiornale. Hanno poi dovuto dare un giudizio definendola “assolutamente orribile o sconvolgente” o “adorabile, eccitante o molto carino”. Sebbene per noi questa seconda ipotesi possa sembrare assurda, agli occhi di molti è un concetto più che normale.

Insomma, chi ha almeno uno dei tre tratti della Triade Oscura [machiavellismo, psicopatia e narcisismo] apprezza il fuoco e la sua accensione. Quanto ai sadici, questi amano vedere la violenza in generale che si dirama in termini fisici (coloro a cui piace infliggere dolore) e vicari (persone a cui piace osservare l’atto crudele). Questi ultimi troverebbero rilassante anche solo osservare un fuoco di bassa portata, mentre i primi preferiscono i gesti estremi come gli incendi.

Gli psicologi concludono dicendo che “gli altri costrutti della Triade oscura e la ricerca di sensazioni non hanno un ruolo importante nella previsione dell’incendio e dell’interesse del fuoco, al di là della psicopatia e del sadismo”.