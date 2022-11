WindTRE è devastante: GO Unlimited Star+ con giga senza limiti gratis

WindTRE che riesce a mettere in piazza tantissime promozioni ogni anno fregiando sia anche di un pubblico molto ampio. Inoltre c’è da valutare anche quello che viene offerto all’interno delle promozioni, che oggi non può essere lasciato per ultimo. Le persone infatti vogliono risparmiare quanto più possibile avendo però allo stesso tempo il massimo con tutto compreso. Il prezzo di vendita deve essere al di sotto dei 10 €, in modo da non avere problemi. Proprio per questo bisogna però anche avere a disposizione una grande qualità, la quale ormai sembra essere diffusa equamente tra i vari provider con qualcuno che riesce a mettere di poco un tassello in più. Proprio per questo motivo WindTRE adesso sta cercando di fare del suo meglio proponendo soprattutto un’offerta eccezionale. Si tratta di una promozione ristretta ai soli già clienti.

WindTRE: arriva la nuova offerta per i già clienti con tutto incluso e giga senza limiti, costa solo 7,99 euro al mese per sempre

La nuovissima GO Unlimited Star+ include il meglio al suo interno se si valutano in primis i contenuti. Infatti questa promozione, che ricordiamo viene concessa solo a coloro che sono già clienti con rete domestica, sono presenti minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i gestori con 200 SMS. Inoltre le persone possono basarsi anche su giga senza limiti per la navigazione sul web sfruttando la connessione di WindTRE. Ovviamente il prezzo risulta estremamente contenuto: gli utenti che la sottoscriveranno pagheranno infatti solo 7,99 € al mese per sempre. Il prezzo di attivazione sarà gratuito.