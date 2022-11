Euronics mette le ali agli sconti con il lancio di un nuovo volantino che assume connotazioni davvero incredibili, i prezzi sono molto più bassi del normale e spingono gli utenti ad un risparmio che difficilmente avremmo mai immaginato di vedere.

Il volantino che troverete raccontato nel nostro articolo, ricordiamo essere disponibile in esclusiva assoluta presso i punti vendita della catena, in modo da essere sicuri di spendere molto poco, nel momento in cui deciderete di recarvi personalmente presso gli stessi per completare l’acquisto desiderato.

Scoprite in esclusiva le offerte Amazon, ed anche i codici sconto gratis, solo su questo canale Telegram ufficiale.

Euronics: le offerte sono molte e convenienti

Oltre 60 pagine di offerte vi attendono in questi giorni da Euronics, i prezzi sono bassissimi, e gli utenti possono spaziare tra un numero impressionante di sconti su cui fare riferimento per spendere poco o niente. In prima pagina arriva la prima proposta indecente, è possibile acquistare il Galaxy S20+ a soli 399 euro.

Approfondendo la campagna, notiamo poi la presenza di numerose offerte speciali, quali possono essere legate a iPhone 13 a 849 euro, Galaxy S21 a 499 euro, Xiaomi 12T Pro a 779 euro, Xiaomi 12 Lite a 399 euro, Redmi Note 11 a 189 euro, Redmi 10C a 129 euro, Motorola Moto G42 a 169 euro, Motorola Moto E20 a 99 euro e simili. Non mancano ovviamente anche tanti wearable a prezzi mai visti, come i modelli di casa Amazfit, acquistabili per l’appunto a 29 euro per il Band 5, 69 euro per il GTS 2e, oppure 99 euro per il GTS 2.

Le offerte del volantino sono disponibili sul sito ufficiale.