Comet lancia la propria campagna promozionale Black Friday, mettendo a disposizione di tutti gli utenti una lunga serie di ottime offerte speciali, che permettono indubbiamente di raggiungere un livello di risparmio praticamente mai visto prima d’ora.

Il volantino non si allontana per nulla da quanto siamo solitamente abituati a vedere, in altre parole gli acquisti possono essere completati praticamente dove si vuole, recandosi personalmente in un negozio, oppure affidandosi anche all’e-commerce della medesima azienda. E’ bene sapere, se interessati, che la spedizione verso il vostro domicilio sarà gratuita per gli ordini del valore superiore ai 49 euro.

Ricevete gratis sul vostro smartphone i codici sconto Amazon, li potete scoprire in esclusiva assoluta su questo canale Telegram.

Comet: occhio alle offerte speciali, sono da pazzi

Lo Sconto Black di Comet, attivo fino al 20 novembre 2022, è ricchissimo di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Tra le proposte più interessanti del periodo non possiamo non annoverare gli smartphone di fascia alta di casa Samsung, quali possono essere Galaxy S22 Ultra 5G, acquistabile a 949 euro, oppure Galaxy Z Flip4, il cui prezzo scende a 849 euro.

Non mancano poi alcuni modelli di casa Samsung a prezzi più abbordabili, come Galaxy S20+ a 399 euro, Galaxy A53 a 329 euro, Galaxy A33 a 269 euro, Galaxy A13 a 169 euro e simili. Per finire la selezione, elenchiamo alcuni modelli super economici, come Redmi Note 11 Pro a 299 euro, Redmi 9AT a 89 euro, Motorola Moto E32 a 129 euro, ed anche Realme C11 a 119 euro. I dettagli del volantino Comet sono disponibili sul sito ufficiale.