La popolare app di messaggistica Telegram ha sviluppato un nuovo mercato che non prevede token non fungibili. La piattaforma social ha affermato che è tutto pronto per lanciare la vendita all’asta di nomi utente unici, un’idea lanciata per la prima volta ad agosto.

In un annuncio ufficiale sul suo canale Telegram, l’azienda ha affermato che la fase di sviluppo del mercato è vicina alla fine. Il mercato si basa sulla sua blockchain nativa chiamata The Open Network (TON).

L’idea è stata anticipata per la prima volta dal fondatore dell’azienda Pavel Durov alla fine di agosto di quest’anno. Nella dichiarazione parla di un mercato che potrebbe utilizzare “contratti intelligenti simili a NFT” per mettere all’asta nomi utente molto ricercati.

In futuro arriverranno grosse novità

Inoltre ha affermato all’epoca che un nuovo mercato, in cui i titolari di nomi utente potrebbero trasferirli alle parti interessate secondo accordi protetti, dato che la proprietà sarebbe stata protetta grazie alla blockchain tramite contratti intelligenti simili a NFT. Ha aggiunto che altri elementi dell’ecosistema Telegram, inclusi canali, adesivi o emoji, potrebbero in seguito diventare parte di questo mercato.

Telegram ha iniziato la sua attività Web3 e crittografica con la speranza di lanciare una piattaforma di pagamenti digitali per Telegram. Tuttavia, come molte altre piattaforme ha avuto problemi con le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti per la vendita non registrata del suo token Gram.

Dopo aver perso una battaglia giudiziaria contro la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti nel 2020, Durov si è allontanato dal progetto per concentrarsi su Telegram. Da allora, gli sviluppatori open source hanno rilanciato il progetto sotto la bandiera di The Open Network.