Iliad perfeziona ancora di più il suo già ricco bacino di offerte nel corso di questa stagione autunnale. Il provider francese non guarda soltanto al campo delle ricaricabili all inclusive con chiamate, SMS e internet. Anche a novembre, infatti, gli utenti interessati alla sola offerta internet possono trovare una soluzione molto vantaggiosa.

Iliad, la novità dell’offerta solo dati con internet illimitato

In linea con le nuove tariffe, tra cui anche quelle inerenti alla Fibra ottica, gli abbonati possono anche scegliere di attivare una tariffa che prevede consumi quasi illimitati per la navigazione internet.

La nuova tariffa solo dati di Iliad prevede per gli utenti un pacchetto sino a 300 Giga per i clienti. Gli abbonati, in questa circostanza, si troveranno a pagare una quota mensile il cui valore sarà pari a 13,99 euro ogni mese.

Come per altre iniziative di Iliad, anche in questo caso è previsto un costo di attivazione. Gli utenti del gestore francese, in tale circostanza, si troveranno a pagare 9,99 euro per la ricezione della SIM utile alla navigazione internet. A differenza delle altre ricaricabili, questa promozione del provider prevede costi extra per eventuali consumi legati a chiamate o invio di SMS.

La nuova promozione a listino di Iliad rappresenta un’occasione da non perdere per tutti gli abbonati che desiderano un pacchetto quasi illimitato per la navigazione internet. Attraverso questa tariffa sarà possibile sfruttare anche le funzioni del roaming e dell’hotspot personale. Gli utenti inoltre avranno anche la possibilità di utilizzare router portatili per perfezionare la navigazione internet in mobilità, anche fuori casa.