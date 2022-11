Nonostante il predominio di TikTok nei video in formato breve, YouTube sembra andare abbastanza bene sul campo da dividere il denaro pubblicitario con i suoi produttori. La piattaforma sta ora cercando di effettuare una transizione, passando dai minuscoli display di telefoni e tablet al sistema home theater e agli schermi TV.

Oggi, la società ha rivelato che YouTube Shorts farà il suo debutto in TV. Se hai visto degli Shorts di YouTube, noterai che i video non sono solo brevi, ma la maggior parte di essi viene girata verticalmente. Come puoi aspettarti, questa è stata una sfida significativa per YouTube quando ha tentato per la prima volta di fornire Shorts alle TV. È stato in grado di risolvere queste sfide sollecitando input e creando un’esperienza meravigliosa sul grande schermo.

YouTube Shorts arriva in una nuova modalità sulle Smart TV

Forse l’aspetto più significativo dell’esperienza è che l’interfaccia utente è piacevole. Di conseguenza, YouTube lo ha ricostruito da zero. Ha esaminato molte varianti e ne ha scoperte due che spiccavano: una versione minima e una massima. Alla fine, le persone hanno preferito l’interfaccia con un’ampia gamma di scelte. YouTube ha preso questi dati e ha prodotto un’interfaccia che si trova da qualche parte al centro, indicando che funzionalità aggiuntive sarebbero state aggiunte in seguito.

YouTube Shorts per la TV sarà disponibile nelle prossime settimane per i modelli TV introdotti nel 2019 o dopo. Questo sarà accessibile anche sulle console di gioco più recenti come Xbox One X, Xbox One S e PlayStation 5. Se non disponi di una TV o di una console di gioco che supporti gli short ma vuoi vedere di cosa si tratta, allora puoi sempre scaricare l’app YouTube dall’Apple App Store o dal Google Play Store per ottenere l’accesso sul tuo smartphone o tablet.