Da qualche settimana, quasi tutti i più importanti produttori di smartphone Android hanno iniziato a lanciare la versione stabile di Android 13 per i dispositivi compatibili. D’altra parte, proprio oggi Xiaomi ha iniziato a lanciare il suddetto upgrade al suo primo smartphone.

L’aggiornamento stabile di Android 13 è stato inviato allo Xiaomi 12 Pro, rendendolo il primo smartphone Xiaomi a ricevere l’aggiornamento. Nelle prime ore del mattino di oggi, Xiaomi ha iniziato a distribuire l’aggiornamento stabile di Android 13 ai clienti Xiaomi 12 Pro in Cina. La nuova versione è ora nella fase di sviluppo “Stable Beta“. Ciò indica che è accessibile solo a un numero limitato di clienti in questo momento come parte della prima distribuzione batch.

Android 13 si prepara al rilascio globale

L’ultimo aggiornamento software per il dispositivo mobile è stato rilasciato e viene fornito con il numero di build V13.2.4.0.TLBCNXM. Questo aggiornamento porta la versione MIUI fino alla 13.2 e porta il livello di patch di sicurezza fino a ottobre 2022. Nei prossimi giorni l’aggiornamento sarà reso accessibile a un numero maggiore di persone a patto che la build non preveda alcun problema. Inoltre, la società può anche decidere di offrire varianti estere del prodotto.

Da molto tempo teniamo le dita incrociate affinché Xiaomi aggiorni il software dello smartphone noto come MIUI. Sembrerebbe che la società non abbia eseguito nessuna delle azioni richieste fino a questo punto. Altri produttori cinesi come Oppo sono riusciti a rilasciare l’aggiornamento stabile di Android 13 per una varietà di dispositivi in ​​tutto il mondo mentre Xiaomi ha appena iniziato a distribuire l’aggiornamento.